Gli allenamenti sono posticipati da lunedì a martedì

Cambio di programma per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti della Robur: i bianconeri di mister Guido Pagliuca si ritroveranno al Bertoni martedì e non più lunedì, come precedentemente stabilito. In pratica 24 ore prima l’inizio dei play-off con il primo turno del girone che partirà giovedì 11. Evidentemente, da parte della società, non c’è alcuna fiducia sull’esito del dibattimento, relativo al secondo deferimento, che si terrà proprio lunedì e che porterà a una nuova penalizzazione in classifica (da tenere conto della recidiva) e quindi all’esclusione di Lanni e compagni dai play off, meritatamente conquistati sul campo. Da vedere poi quali saranno le valutazioni della Robur sul proseguimento delle sedute di lavoro, se proseguiranno ancora per qualche giorno o se, al contrario, ci sarà per la squadra un immediato ‘rompete le righe’.