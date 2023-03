Girone ’Bianco’ San Giobbe vuole tentare la rimonta

Tutto pronto, o quasi, per la seconda fase. Per ora sono state rese note le prime due giornate: i Bulls saranno di scena domenica in casa contro Agrigento e poi domenica 9 (o sabato 8) a Latina. Si parte con i risultati acquisiti nella prima fase contro le squadre dello stesso gruppo, per cui la classifica del girone ‘Bianco’ è la seguente: Trapani e Rimini 6, Agrigento e Nardò 4, Latina e Chiusi 2. Le prime quattro si qualificano per i playoff, le ultime due vanno in vacanza.

Nonostante la posizione di classifica sfavorevole la San Giobbe vuole provare la rimonta, stante anche lo slancio derivante dall’ottima prestazione offerta contro Cividale: "Abbiamo fatto la partita che volevamo – ha affermato coach Bassi nel post partita –. Nessuna delle due squadre voleva rischiare in vista della seconda fase e infatti abbiamo dovuto fare a meno di un paio di giocatori. In primo luogo volevamo gestire i minuti e ci siamo riusciti abbastanza bene, ma l’approccio dei ragazzi è stato encomiabile e poi si è vista grande serietà per tutto l’arco dei quaranta minuti oltre alla qualità. Un buon test in vista della seconda fase. Adesso inizia un nuovo campionato, nel girone Bianco partiremo leggermente indietro però con tanta voglia di toglierci sassolini dalle scarpe dopo una stagione sfortunata nonostante il raggiungimento dell’obiettivo. Abbiamo una grande occasione pur sapendo che incontreremo squadre di grande qualità e tutte e tre in un ottimo momento. Sarà dura ma proveremo a sorprendere. Senza dubbio, contro Cividale, abbiamo giocato più sciolti, mettendo in pratica una buona pallacanestro. Ci siamo tolti un po’ di pressioni e pensieri negativi, però dobbiamo provare ad essere ambiziosi. Servirà pressione sana, ci siamo salvati ma vogliamo provare a centrare i playoff. Non sarà facile, serviranno diverse imprese sul campo, ma vogliamo competere".