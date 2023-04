"Giovedì al Franchi abbiamo ottenuto un pari importante"

"Abbiamo conquistato un punto importante, sapevamo che a Siena non sarebbe stata facile": questo l’allenatore del Gubbio Piero Braglia (nella foto) al termine della gara del Franchi, terminata 2-2. "Abbiamo interpretato bene la partita – le sue parole – anche se nel primo tempo sembrava facessimo fatica a correre. Nel secondo invece siamo venuti fuori con carattere e siamo anche riusciti a rimontarla, poi sono stati bravi i bianconeri a segnare un bel gol. Bisogna accettare il risultato del campo". In campo si è visto un grande Arena, ma non è una novità. "E un ragazzo che ha qualità enormi – ha ammesso il mister –, quando ha la palla è capace di inventarsi sempre qualcosa. Spero che qualcuno se ne accorga e lo porti in categorie più consone al suo valore". Il Gubbio vuole chiudere al quarto posto. "Dobbiamo pensare di partita in partita – ha chiuso Braglia –: la prossima è con la Torres, non sarà facile perché vogliono salvarsi. L’obiettivo è arrivare il più in alto possibile".