Gioia Recanatese Sbaffo: "Ci stiamo allenando forte"

La Recanatese, alla prima sua esperienza nei professionisti, si allena in vista dei play-off. Un traguardo raggiunto con merito anche se soprattutto a causa dei disastri societari del Siena, penalizzato e dunque escluso dalla post season dopo essere sempre stato nei primi 10 posti. "Ci stiamo allenando forte cercando di non staccare l’intensità – ha detto il capitano e bomber della Recanatese Sbaffo – dando per scontato che saremo dentro i playoff e che il prossimo 11 maggio giocheremo a Gubbio la prima partita. Non possiamo permetterci di rilassarti, anche se non è ancora ufficiale (il -4 al Siena, ndr) noi lavoriamo come se lo fosse. Siamo comunque molto sereni perché veniamo da un grande percorso ma anche consapevoli che se fossimo davvero dentro i playoff saremo chiamati ad andare a Gubbio per vincere e provare a passare il turno. Le partite secche sono un’altra storia rispetto alla regular season".