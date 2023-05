Gilardino è al top Dalle critiche senesi alla super impresa

Era in tribuna, nella sua ultima partita in bianconero, contro il Pescara. Era in tribuna ieri, con il vice Gaetano Caridi a dirigere l’orchestra, nella giornata in cui il suo Genoa ha conquistato la serie A. Alberto Gilardino ce l’ha fatta, ha compiuto l’impresa, ha riportato il Grifone nel calcio dei grandi. Una bella soddisfazione per il mister che ha trovato la gloria, non appena terminata amaramente la sua (doppia) esperienza all’ombra della Torre del Mangia, il passaggio alla Primavera ligure e il passaggio in prima squadra al posto di Blessin. Un esonero frettoloso e ancora oggi poco comprensibile, quello che si è consumato il 24 ottobre del 2021, come frettolosi sono stati i giudizi dati sulle sue capacità, prontamente smentiti dai fatti non appena il mister ne ha avuto l’occasione. A regalare al Genoa i tre punti ieri, contro l’Ascoli, sono stati Mattia Bani, fratello di Cristiano, che Gilardino ha portato a Siena dopo averlo allenato alla Pro Vercelli, e Badelj, mentre Marsura ha accorciato le distanze. Per chi gioisce c’è chi dovrà rimboccarsi le maniche: Michele Mignani e il suo Bari ci hanno provato fino all’ultimo a conquistare il secondo posto, ma la rincorsa non è riuscita. Dovranno giocarsela ai play off.