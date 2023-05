Giannetti: "Dispiace per quanto succede Sarebbe la terza mazzata negli ultimi anni"

Quello che sta attraversando oggi la Robur, Niccolò Giannetti (nella foto) l’ha vissuto sulla pelle. Nel 2014. Un dispiacere doppio per lui che nelle vene ha sangue bianconero. "Dispiace per quello che sta succedendo – le sue parole a Radiosienatv–. Non sappiamo cosa succederà, ma dovesse capitare il peggio sarebbe la terza mazzata negli ultimi nove-dieci anni". E sì che a inizio stagione l’attaccante si era detto dispiaciuto perché il Siena non aveva spinto sull’acceleratore per riportarlo ‘a casa’. "Inizialmente non si prospettava questo scenario – ha svelato –: con il senno di poi direi è stato il destino. Avrei fatto comunque il massimo, per la maglia, per i tifosi, per raggiungere il miglior risultato possibile. Poi è normale che certe cose possano condizionare a livello inconscio. Al netto della penalizzazione la Robur, a livello prettamente sportivo, ha disputato una buona stagione". Meglio ha fatto la sua Carrarese, classificatasi miglior quarta. "Siamo contenti, abbiamo disputato una bellissima regular season – ha affermato Giannetti –, anche grazie alla piazza che ci è stata vicina nei momenti difficili. Per me non si è conclusa al meglio (infortunio all’apice del malleolo peroneale che lo ha costretto a operarsi ndr): sono ancora con le stampelle. Mi auguro che la squadra possa arrivare il più lontano possibile".