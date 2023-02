Sarà l’arbitro Enrico Gemelli della sezione di Messina a dirigere domenica, alle 14,30, la sfida Siena-Torres. Gli assistenti saranno Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Carmine De Vito di Napoli, quarto ufficiale Federico Batini di Foligno. Gemelli non ha precedenti con la Robur. Questi gli altri incontri in programma: sabato alle 17,30 Olbia-Entella. Domenica alle 14,30: Alessandria-San Donato Tavarnelle, Montevarchi-Fiorenzuola, Fermana-Ancona, Imolese-Cesena, Lucchese-Recanatese, Pontedera-Carrarese e Vis Pesaro-Rimini. Lunedì alle 20,30 Reggiana-Gubbio. Questa invece l’attuale classifica, ricordando che Vis Pesaro e Pontedera hanno una partita in meno (l’incontro sarà recuperato mercoledì 15 alle 18): Reggiana 58; Cesena 54; Entella 52; Ancona 48; Gubbio 43; Pontedera 41; Siena e Carrarese 39; Lucchese e Rimini 36; Fiorenzuola 35; Fermana 32; Torres 29; Vis Pesaro 27; Recanatese 26; San Donato Tavarnelle 25; Alessandria 24; Olbia 23; Imolese 20; Montevarchi.