"Gara di confusione che ci ha premiato Felice per i ragazzi"

Il commento di coach Binella al termine della partita contro Quarrata: "Per come era andata la partita non meritavamo di perdere ma la qualità dei nostri avversari era talmente grande che sapevamo che ad una minima distrazione avremmo perso contatto, così come è successo all’inizio del terzo quarto – ha affermato l’allenatore biancoverde –. Avevamo arrangiato la preparazione della partita per le assenze importanti, però i ragazzi sono stati bravissimi nella volontà di riprendere la gara fino all’ultimo. Abbiamo fatto dei disastri per cercare di riprenderla, ci siamo fatti prendere dall’ansia, siamo tornati a sbagliare tanti liberi perché sentivamo pressione e stanchezza. È stata una partita di confusione che poi alla fine ci ha premiato. All’andata eravamo andati sotto anche di venticinque, oggi non abbiamo mollato, è segno di crescita da parte dei ragazzi, sono felice per loro, meritavano una soddisfazione di questo tipo".