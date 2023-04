Gara 1 è prevista il primo maggio Palla a due alle 18

E’ ufficiale il calendario della serie play-off tra Pallacanestro Prato 2000 e Mens Sana Basketball Academy. Si parte lunedì prossimo, 1 maggio, alle 18 con la palla a due di gara1. Due giorni dopo, sempre alla Palestra Toscanini di Prato il secondo atto della sfida, stavolta nell’orario delle 21,15. La terza partita si giocherà invece al PalaEstra domenica 7 maggio alle 18. L’eventuale gara 4 sempre in Viale Achille Sclavo mercoledì 10 maggio ma alle 20,45. Il quinto ed ultimo atto sarà invece disputato, nel caso, il 14 maggio a Prato. La speranza dei bianconeri è che nonostante il divario in classifica la serie possa essere equilibrata e Tognazzi e compagni possano giocarsi le proprie carte sia in casa che in trasferta. La Virtus invece esordirà contro la Nba Altopascio sabato sera alle 21 al PalaPerucatti per gara1. Gara2 è in programma sempre a Siena mercoledì 3 maggio.