Frediani, il rientro ora è più vicino Petrelli fuori causa

Pur nel marasma societario attuale la squadra si continua allenare all’Acquacalda sforzandosi di pensare alla Fermana e alla successive ultime tre giornate di regular season. Ieri mattina ultimo allenamento per il Siena prima della rifinitura odierna in vista della trasferta di domani in casa della Fermana. La squadra si è allenata al centro sportivo ‘Bertoni’ sostenendo una seduta focalizzata sull’attivazione atletica-muscolare, lavoro tattico di reparto e tiri in movimento per concludere. La buona notizia è che Frediani, ex poco rimpianto nella Marche, è rientrato parzialmente in gruppo sostenendo una buona parte di allenamento. La sua disponibilità per la trasferta resta comunque in dubbio. Non ci saranno sicuramente il lungodegente De Paoli, per lui palestra e giochi con la palla mentre Petrelli ieri è rimasto a riposo. Oggi Pagliuca ha fissato il perfezionamento tecnico e, subito dopo la partenza per il ritiro nelle Marche.