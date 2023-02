Franco: "Abbiamo dato il massimo" Leone: "E’ importante la continuità"

di Angela Gorellini

Damiano Franco (foto piccola), in difesa, Giuseppe Leone (foto grande) , a centrocampo: i due bianconeri, a Rimini, hanno centrato una grande prestazione. In una partita aperta e maschia, in cui è stato importante sfoggiare personalità e carattere. Sono stati loro a farsi portavoce dello spogliatoio: il vice allenatore Nico Lelli, sostituto di mister Pagliuca in panchina, al termine della gara era febbricitante. "E’ stata una bella partita – ha esordito Franco –: le due squadre hanno avuto le loro occasioni per far gol. Noi abbiamo giocato con grande carattere. Rimane il rammarico per il palo e la traversa: è un periodo non semplice, a livello di risultati, e ci tenevamo a vincere. Abbiamo fatto il massimo, ma se ci si mette la sfortuna…". L’approccio al match è stato ottimo, nonostante l’impegno di mercoledì. "Abbiamo recuperato bene dal match con la Torres – ha ammesso il difensore –, ci siamo preparati con impegno e concentrazione. E’ normale, poi, che con lo scorrere dei minuti sia subentrata un po’ di stanchezza. Adesso dobbiamo pensare alle prossime partite, contro Recanatese e San Donato Tavarnelle. Sarebbe un errore considerarle ‘abbordabili’: lo abbiamo vissuto sulla pelle che in questo campionato non ci sono sfide facili. Lavoreremo al meglio per ottenere più punti possibili".

Franco ha avuto il merito di saper aspettare il suo momento e farsi trovare pronto quando è arrivato. "Sono soddisfatto – ha chiuso – è bello giocare con continuità. Al mio fianco sia Riccardi che Crescenzi: tra di noi c’è un ottimo feeling, siamo amici fuori dal campo e credo in partita si veda".

A centrocampo Leone l’ha fatta da padrone, dai suoi piedi sono passate le azioni più pericolose della Robur. "E’ stata una partita equilibrata – ha commentato il numero 55 –, molto buona, da parte nostra, sotto l’aspetto tecnico-tattico. L’abbiamo giocata bene, peccato per la traversa e il palo. E’ importante dare continuità ai risultati, cercando di ottenere il massimo da ogni gara. Ci alleniamo forte proprio per questo. Le assenze pesano, ma il gruppo è forte e chiunque gioca dà il massimo per la maglia e non fa rimpiangere chi non c’è". "Come ho detto all’inizio io sono venuto a Siena per crescere – ha chiuso Leone –: ho fatto dei passi avanti ma sono consapevole di poter fare ancora di più. Ho voglia di migliorare, sono contento di come è andata finora. ma non mi voglio fermare".