Franceschini esulta "Una super partita Complimenti a tutti"

Coach Franceschini elogia i suoi ragazzi. "Abbiamo fatto una super partita - commenta il coach - rispettando il piano partita. Devo fare i complimenti ai ragazzi che sono stato veramente bravi. All’inizio siamo andati anche a -10, ma dopo abbiamo registrato qualcosa e siamo entrati in campo con un piglio diverso. Da quel momento abbiamo preso in mano la partita toccando la doppia cifra di vantaggio e gestendo bene il finale. Mi preme segnalare il grande spirito di questi ragazzi. Stasera due dei nostri senatori, Bianchi e Imbrò, hanno avuto poco spazio, il capitano non è entrato in campo, ma sono stati in panchina a dispensare consigli e ad invitare i compagni. Voglio ringraziarli perché è questo lo spirito che può farci raggiungere gli obiettivi". Un occhio al prossimo impegno quando al PalaPerucatti arriverà la prima della classe Castelfiorentino. "Ci aspetta un’altra battaglia, faccio quindi un appello al nostro meraviglioso pubblico affinché il palazzetto sia pieno di gente".