Fortis Juventus in grande forma Sinalunghese ko

FORTIS JUVENTUS

2

SINALUNGHESE

1

FORTIS JUVENTUS: Allegranti, Zoppi, Grazzini, Barbero, Pezzati, Gurioli, Donatini, Serotti, Guidotti, Paternó, Pagnotta. All. Filipponi.

SINALUNGHESE: Marini, Meoni, Papa, Ajdini (83’ Canapini), Corsetti, Ibojo, Corsi, Biagi, Alessi (46’ Raimo), Bucaletti (69’ Br Doka), Bencini (74’ Bardelli). All. Iacobelli.

Arbitro Cafaro di Bra.

Reti: 53’ Donatini, 83’ Paternò, 85’ Ibojo.

Note – Espulso Campagna (Fortis Juventus) all’85.

BORGO SAN LORENZO – Si ferma a cinque la striscia di risultati utili consecutivi per la Sinalunghese che ieri pomeriggio a Borgo San Lorenzo è stata sconfitta dai padroni di casa della Fortis Juventus nel turno infrasettimanale valido per la giornata numero 27 del girone B di Eccellenza Toscana. Dopo una prima frazione decisamente equilibrata con qualche occasione da entrambe le parti i padroni di casa (Bencini e Corsi i più attivi tra i senesi), quinta forza del campionato con 40 punti, sbloccano la sfida: decisivo l’inserimento vincente di Donatini al 6’ della ripresa per l’1-0 della Fortis Juventus. La formazione di mister Iacobelli si spinge in avanti alla ricerca del pareggio ma presta il fianco alle ripartenze dei padroni di casa che a pochi minuti dalla fine trovano il gol del raddoppio grazie a Paternò, 2-0 per i mugellani. Passano due minuti e la Sinalunghese torna nel match grazie al gol del difensore Ibojo, 2-1. Nel finale Fortis Juventus in dieci uomini, rosso al neo entrato Campagna per fallo sullo stesso Ibojo. Ma non c’è più tempo e la formazione di Iacobelli esce sconfitta di misura. Per fortuna l’occasione del riscatto per Marini e compagni arriverà già domenica quando al ‘Carlo Angeletti’ alle 14,30 arriverà il Pontassieve, ieri sconfitto 2-0 in casa dal Porta Romana.