Fontebelverde punita da Lovari Valdichiana esulta

VALDICHIANA

1

FONTEBELVERDE

0

Decide una rete di Lovari. Sul campo di Marciano la Fonte Belverde conosce la sconfitta di misura e ad approdare alla finale play-off della Prima categoria girone F è la formazione della provincia di Arezzo. Anche la compagine ospite ha avuto le sue opportunità, ma nel consuntivo dei novanta minuti dello "spareggio" post campionato ha pesato la realizzazione del giocatore del team di casa. Una segnatura che rimanda a casa battuta una Fonte Belverde comunque protagonista di una ottima annata agonistica in Prima categoria. Adesso l’attesa è per l’atto conclusivo sul rettangolo di gioco, all’interno del tabellone dei playoff del raggruppamento, fra i club che hanno raggiunto la partita valida per la finale, ovvero Valdichiana e Ponte d’Arbia. In palio la prosecuzione dell’iter per il passaggio alla Promozione Toscana per la stagione 2023-2024.