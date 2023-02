"Flaminia è un avversario ostico I Leoni daranno il 100 per cento"

"Ci stiamo preparando ad affrontare una avversaria senza dubbio capace di creare delle difficoltà". Così, in sintesi, il centrocampista del Poggibonsi, classe 1997, Alberto Muscas introduce i temi della sfida dei Leoni a Civita Castellana contro la Flaminia.

Un match che interessa in pratica la zona podio, alla luce della terza posizione del Poggibonsi e della sesta – a una sola lunghezza dal tandem delle quarte della classe – del team della provincia di Viterbo.

"Nella partite casalinghe i nostri rivali hanno totalizzato molti punti – rileva Muscas – e quindi per noi sarà necessario a maggior ragione dare il cento per cento nell’arco della sfida su un rettangolo che si annuncia assai ostico".

Giallorossi alle prese anche con le assenze pesanti. Oltre all’infortunato Mazzolli, in mediana mancherà capitan Camilli, squalificato per un turno al pari di Borri in retroguardia: "Ma chi entrerà sul rettangolo sarà pronto a offrire il proprio apporto alla causa – aggiunge Muscas – e l’incontro in terra laziale potrebbe rappresentare un’occasione per alcuni miei compagni di squadra che hanno avuto finora minori opportunità, ma che sono in grado di dimostrare le loro potenzialità come avviene in allenamento. Chiunque giochi, sarà all’altezza nel fornire un aiuto sia al mio fianco che in altri ruoli dello scacchiere".

E il Muscas realizzatore?

"Mi rende felice la firma su una rete bellissima come a San Giovanni Valdarno all’andata, però non posso essere soddisfatto sul piano personale di una sola realizzazione nelle oltre venti gare disputate sino a questo momento. Cerco di migliorare da tale profilo. Il mister mi schiera costantemente fra i titolari e il dato fa piacere".

Quale l’ingrediente principale per la trasferta di Civita Castellana?

"La voglia di vincere farà la differenza. Accompagnare l’azione, lottare per arrivare primi sul pallone, riempire l’area con il maggior numero di componenti. Deve partire tutto dalla nostra testa".

Paolo Bartalini