Fiducia San Donato Contro i bianconeri modulo 4-3-2-1

Col morale molto alto dopo la bella vittoria di Pontedera (quinto risultato utile di fila) il San Donato Tavarnelle attende la Robur al ‘Brilli Peri’ di Montevarchi per provare a riscattare il 3-0 dell’andata (doppio Disanto e Belloni) ma soprattutto per proseguire nella rincorsa ad una salvezza diretta che sembrava un miraggio fino a pochi mesi fa. Il duo Buzzegoli-Ghizzani dovrà fare a meno di due squalificati, Alessio Rossi, mezzala, e Noccioli. Al posto del primo potrebbe esserci l’ex Pianese, Pistoiese e Pontedera Regoli mentre in attacco si va verso la conferma del duo formato da Galligani e Russo, bomber della squadra con otto centri, alle spalle di Ubalbi, che ha segnato alla Robur quando vestiva la maglia del Cannara in serie D. Nel 4-3-2-1 dei gialloblù la mediana sarà completata da Bovolon come regista e il fresco ex Tommaso Bianchi come mezzala sinistra. In difesa Montini e Enrico Rossi sono i terzini rispettivamente destro e mancino. Nel mezzo Gorelli e Siniega.