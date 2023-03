Ferretti protagonista a Pordenone Conquistata la medaglia d’argento

Si è svolto lo scorso sabato, a Pordenone, l’’Eju kata Tournament’, gara di qualificazione per il Campionato europeo di kata che si svolgerà il prossimo giugno in Slovenia. La manifestazione ha visto la partecipazione di 128 coppie provenienti da quattordici nazioni differenti e a rappresentare i colori dell’Italia e del Cus era presente Yuri Ferretti, in coppia con il fiorentino Andrea Giani Contini: il senese, non nuovo a esaltanti risultati, ha gareggiato nella categoria kime no kata e si è reso protagonista di un’ottima performance; alla fine si è infatti messo al collo una prestigiosa medaglia d’argento.

Un’ottima performance che molto probabilmente lo porterà alla convocazione al prossimo Campionato europeo: una bella soddisfazione anche per il Cus Siena Judo. Il portacolori cussino ha partecipato, nella giornata di domenica, sempre a Pordenone, in coppia con il compagno, anche al ‘39° Trofeo di Villanova’, valevole come tappa di Grand Prix nazionale, dove è arrivata la conferma della seconda posizione, quindi del secondo posto nella ranking nazionale; si è però assottigliata notevolmente la distanza dai primi classificati, il cui punteggio è infatti aumentato di oltre venticinque punti.