Fermana in fiducia Tulissi: "Il Siena? Vogliamo batterlo"

Manca davvero poco alla Fermana, dopo un girone di andata in rodaggio, per raggiungere una tranquilla salvezza. A quattro giornate dalla fine in marchigiani di mister Protti, scelto per la D ma confermato anche nei professionisti, sono a +7 sui corregionali della Vis Pesato e con un piede e mezzo ancora in serie C. "Pensiamo a chiudere il discorso salvezza con un risultato positivo contro il Siena. A quel punto potremo guardare avanti, siamo a -4 dai playoff e tutto può succedere. Sarebbe una cosa incredibile – ha detto l’attaccante della Fermana Tulissi ad una tv marchigiana -. Una partita che vale molto, difficile perché affrontiamo un avversario molto forte, organizzato, che gioca un buon calcio ma siamo in casa e faremo di tutto per portare a casa i tre punti. A livello di nomi il Siena è di primissima fascia, hanno un allenatore che fa giocare veramente bene, va presa con le pinze. I problemi societari, quando poi si scende in campo, non tolgono niente".