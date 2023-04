Fedelissimi, parla il presidente Mulinacci "Colpevole Montanari e chi lo ha scelto"

I tifosi bianconeri sono delusi e arrabbiati. Deluso e arrabbiato lo è il presidente dei Fedelissimi Lorenzo Mulinacci (nella foto). "L’illusione iniziale è durata poco – ha affermato a C3T –. A ottobre ci sono stati i primi scricchiolii, a febbraio sono iniziati i problemi grossi. Da due partite giochiamo senza il tabellone e i led perché non viene pagato il noleggio. Fornitori, dipendenti, collaboratori non vengono retribuiti... Le colpe di Montanari, però, vanno parimenti divise con chi ha individuato questo personaggio: è stato cercato, non è venuto da solo. Le responsabilità della Infinet sono enormi. Che controllo è stato fatto? Se almeno avessero tenuto una quota di minoranza avrebbero potuto mantenere una forma di controllo. Ci sono voci che stiano lavorando per trovare una soluzione, ma mi preoccupa sapere che chi ci ha messo in questo caos si stia occupando di reperire un acquirente... Spero trovino un’alternativa seria a Montanari, non portata con lo specchietto delle allodole di progetti faraonici che poi non si realizzeranno e che una volta fatto questo mollino l’osso del Siena". Sullo stadio. "Senza l’iscrizione il nuovo sindaco si troverà subito una patata bollente – ha chiuso Mulinacci –. Nell’eventualità che non ci si iscriva, è importante che chiunque prenda il Siena, lo faccia perché ha voglia di possedere una squadra di calcio, indipendentemente dallo stadio".