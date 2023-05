Fedelissimi invitano le candidate sindaco Stasera Ferretti

Il Siena Club Fedelissimi, in vista del ballottaggio che si svolgerà domenica 28 e lunedì 29 maggio tra Nicoletta Fabio e Anna Ferretti, ha organizzato degli incontri, con le due candidate sindaco di Siena, per uno scambio di opinioni e di idee sull’amata Robur e sulla questione ‘Artemio Franchi’, tornato nella disponibilità del Comune proprio nelle ultimissime ore (ieri la revoca della concessione del vecchio Rastrello e del campo di allenamento Bertoni all’Acquacalda all’Acr Siena da parte dell’amministrazionecomunale).

La prima candidata sindaco ospite dello storico club bianconero sarà Anna Ferretti che ha dato la propria disponibilità per questa sera: l’appuntamento, allora, è per le 21 nella nuova sede dei Fedelissimi, in viale Europa, 21. L’incontro sarà aperto a tutti i tifosi bianconeri che vorranno partecipare.