Favalli è poco concentrato Periodo ’no’ per Belloni

LANNI 7 Il pomeriggio apuano si apre con una grande parata di piede dopo una manciata di secondi su Energe. Si ripete su Capello ma poi non può nulla sull’ennesima azione dei padroni di casa. Fino a che non si fa male (per una pallonata al volto) è nettamente il migliore dei suoi.

MANNI 5,5 Viene punito due volte ben oltre i suoi eventuali demeriti.

RAIMO 5 Un paio di sortite iniziali che lasciano ben sperare. Poi è travolto anche lui nel pessimo pomeriggio di squadra.

CRESCENZI 4,5 Irriconoscibile, come i suoi compagni. Si perde in continuazione Capello.

RICCARDI 4,5 Inizio davvero complicato come per i suoi colleghi difensori. Qualche buona chiusura nel finale di primo tempo. Nel secondo crolla anche lui.

FAVALLI 4,5 Insieme a Reggio Emilia la sua peggiore prova della stagione. Appare stanco e poco concentrato. Ma non è l’unico.

COLLODEL 4,5 L’errore nel disimpegno in che spiana la porta a Capello è da matita rossa. Non combina molto altro.

BUGLIO 5 Non è lo stesso del girone di andata. Entra quando la gara è ancora viva ma non fa molto per cambiarla.

LEONE 6 Sufficienza stiracchiata perché nel grigione generale tenta di mettersi in proprio anche quando sembra tutto perduto.

ORLANDO Sv Entra quando non c’è più gara.

CASTORANI 5 Pericoloso nel primo tempo. Ma a parte quella girata ne azzecca poche.

MELI 5,5 Fa poco meglio più del compagno.

BELLONI 5 Prosegue nel periodo ‘no’. Raramente pericoloso, controllato bene dalla difesa di casa.

DISANTO 5 Qualche cross tagliato dei suoi e poco altro. Perde il tempo di gioco nell’occasione ad inizio ripresa.

PALOSCHI 5 Un paio di situazioni pericolose. Nella prima è ottimo l’intervento del portiere, nella seconda poteva fare sicuramente meglio.

MISTER PAGLIUCA 4,5 Nettissimo passo indietro dei suoi. Al di là delle dimensioni della sconfitta sorprende l’approccio completamente sbagliato. Senza Lanni il primo tempo sarebbe finito in un’altra maniera.

ARBITRO VERGARO 6 Nulla da segnalare in una gara a senso unico.

g.d.l