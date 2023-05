Famiglia Mignani e mister Gilardino in grande spolvero

Si è tolto la soddisfazione di segnare al Livorno il gol del raddoppio della sua Orvietana: Guglielmo Mignani ha fatto un bel regalo al padre Michele che ieri ha compiuto 51 anni. Un regalo, al mister, vorranno farglielo anche i suoi ragazzi: oggi il Bari scenderà in campo al San Nicola contro il Cittadella dell’ex Robur Varela, con l’obiettivo di ridurre il gap dal Genoa, seconda forza della serie B. Il Grifone di Gilardino – che oggi dovrà vedersela con il Sudtirol – è al momento a +6, a quattro giornate dal gong: la corsa verso la promozione diretta, mentre il Frosinone potrebbe stappare le bottiglie già oggi, è ormai da un po’ un testa a testa tra le squadre dei due allenatori ex Siena e, per quanto il divario sia abbastanza profondo, i giochi non sono fatti: l’atto finale del campionato sarà proprio lo scontro diretto tra le due pretendenti. I ragazzi di Gilardino hanno comunque in mano il proprio destino: se il Genoa dovesse vincere le prossime due partite e il Bari non dovesse fare altrettanto, i liguri taglierebbero il traguardo sabato 6 maggio, nella sfida contro l’Ascoli. Di sicuro c’è che sia Mignani che Gilardino stanno dimostrando tutto il loro valore.