Evitare la Serie A2 significa prolungare l’attuale stagione

Si chiude la stagione o si prolunga di un altro mese? Stasera, attorno alle 20, lo sapremo. Chi tra Siena e Taranto occuperà l’ultimo posto della classifica da domani sarà in vacanza fino a fine agosto, quando riprenderà la preparazione per il prossimo campionato di A2. Chi invece si salverà avrà un gradito supplemento di fatiche. La formula del campionato prevede infatti che le squadre piazzate dal nono all’undicesimo posto disputeranno un girone da sei giornate (quattro partite per ogni squadra) per qualificare la migliore al play-off per il quinto posto, che mette in palio un posto in Europa. Se l’Emma Villas dovesse centrare la salvezza avrebbe quindi altre due partite casalinghe contro le squadre che occupano la nona e la decima posizione della graduatoria. Si gioca dal 19 marzo al 12 aprile. Le prime otto della classifica invece daranno vita ai quarti di finale al meglio delle cinque gare. Le quattro formazioni eliminate daranno vita ai playoff quinto posto.