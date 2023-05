Esulta l’Alessandria Decide Nichetti Il San Donato va ko

Si sono giocate ieri pomeriggio le gare di andata dei play-off di serie C, nonostante ci siano ancora procedimenti pendenti davanti alla giustizia sportiva. Per quanto riguarda il girone B l’unica partita disputata, vista la retrocessione dell’Imolese a causa della penalizzazione, è stata San Donato Tavarnelle-Alessandria; il confronto è finito 1-2: Russo ha risposto a Galeandro, di Nichetti il nuovo sorpasso. I grigi hanno quindi messo una bella ipoteca sulla salvezza. E’ terminato in parità anche l’incontro Triestina-Sangiuliano City, 0-0 del girone A. Ad aggiudicarsi la sfida Albinoleffe-Mantova, invece, la squadra di Foscarini che ha superato quella di Mandorlini 1-0 grazie alla marcatura di Manconi. Nel girone C nel match Gelbison-Messina i padroni di casa si sono imposti 1-0 grazie alla rete di Tumminello arrivata nei minuti di recupero. Le gare di ritorno, decisive, sono in programma sabato prossimo. Intanto la Corte federale d’Appello ha respinto il reclamo presentato dal Monterosi e ha quindi confermato i 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.