Estra Siena, un ko amaro

Ha lasciato l’amaro in bocca la sconfitta, per 15-16, dell’Estra Siena a Sesto Fiorentino contro il Padule. I bianconeri, partiti malissimo anche a causa del difficile inizio del lanciatore partente Paul Kendrick Castillejos, hanno dovuto rivedere il proprio nove iniziale, facendo partire appunto il classe ’98 con Osti unico rilievo. Se nella prima metà della ripresa sono arrivati 3 punti con Mancini, Pichardo e Castillejos, il successivo crollo ha permesso al Padule di portarsi sull’11-3 a fine seconda. Quando la gara sembrava avviarsi verso la conclusione anticipata per manifesta superiorità, Dario Osti è salito sul monte e i bianconeri si sono rifatti sotto, rosicchiando un punto al 3’. Nella parte iniziale del 5’ hanno segnato altri 4 punti. Sono poi arrivati due punti al 6’ (bel doppio all’esterno centro di Mancini) e ben 5 al 7’ (15-11). Il settimo attacco bianconero è stato devastante, con un doppio al centro di Osti, un triplo di Dario Mancini sempre all’esterno centro e un altro triplo all’esterno destro di Hernandez. All’8 il terzo rilievo del Padule Becchi ha eliminato al piatto Chipana, Osti e Rodriguez Garcia. Al 9’ Mancini è arrivato fino alla terza base, ma è stato poi incredibilmente eliminato in terza. All’ultimo attacco, l’incredibile: Ariani è arrivato in prima su errore dell’interbase Pichardo; sempre su errore di presa del terza base Rodriguez, è arrivato in prima Peluso; un lancio pazzo ha fatto avanzare Ariani in terza, che poi ha segnato. Uno stanchissimo Osti ha eliminato al piatto Lucarini ma Peluso ha fatto il 15-14 su un errore di tiro del terza base a casa; la parità è stata poi segnata da Barbieri, la sconfitta da Ranfagni. L’Under 12 ha invece vinto 20-6 ad Arezzo.