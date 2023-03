Estra Siena e Dario Osti insieme nella stagione 2023

Dario Osti (nella foto), lanciatore destro classe 2002, dopo aver giocato nell’Estra Siena Baseball Club la seconda parte del campionato 2022, vestirà la casacca bianconera anche nel 2023. La società ha ufficializzato il suo ritorno, con la formula del prestito dal Monteriggioni, che ne detiene il cartellino. Con Osti, i senesi, per la prossima stagione, potranno contare, sul monte di lancio, anche sul mancino Paul Kendrick Castillejos (1998), Paul Hendrick Castillejos (2001), l’under 18 Riccardo Rodriguez (2006) e Alvin Sanchez (1995): una rotazione di tutto rispetto, forse migliore rispetto a quella dello scorso campionato, nonostante la partenza di Alejandro Fernandez Matos, approdato all’Arezzo con il fratello Leandro. Osti ha esordito in serie C, nel Monteriggioni, a soli 15 anni, diventando, già dai 16, un punto inamovibile delle squadre seniores. Tre anni fa è passato in B ai Boars Grosseto, che poi ha abbandonato per tornare nella Città del Palio. "L’arrivo di Osti ha rappresentato un momento di svolta nella stagione 2022 – spiega il club –. Dario ha fatto vedere le sue qualità negli ultimi anni, dimostrando serietà e affidabilità. E’ un vero atleta, forte in battuta, una vera sicurezza".