Estra Siena, che voglia di riscatto A San Casciano arriva Livorno

In cerca di riscatto l’Estra Siena, che domani alle 15, sul diamante casalingo di San Casciano Val di Pesa, affronterà il Livorno, lo scorso anno finalista nel derby toscano per la promozione in serie B, vinto dall’Arezzo al termine di una serie tutta sul fil di lana. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro lo Junior Grosseto, maturata domenica scorsa al termine di una gara incredibile, che aveva visto i senesi in vantaggio 6-1 (risultato finale 14-8 per i maremmani). Il Livorno, invece, si è imposto per 10-0, in casa, sul Padule Sesto Fiorentino. La squadra labronica, allenata dal manager Federico Gentini, già presente in panchina la scorsa stagione, assistito da coach Corrado Festelli, non può contare, quest’anno, sul Saverio Fioravanti ed i ricevitori Juan Carlos Scotch ed il senese Andrea Lucattelli (passato alla Fiorentina), ma si presenta ai nastri di partenza con una rosa rafforzata con il ricevitore, proveniente dal Massa, Filippo Vietina e l’esterno prima base Oscar Zin (ex Vicenza). L’Under 15 del Cosmos, formata da giocatori del Siena e dell’Antella, giocherà oggi alle 16 in casa contro i Red Lions Fiorentina. Domani mattina, invece, alle 10,30 andrà in scena il derby Under 12 tra Estra Siena B.C. e Monteriggioni, sul diamante ‘Antonio Scialoja’ di Castellina Scalo.