Esposto uno striscione contro Montanari Appello al Comune dei ‘Figli di Siena’

Se i Fedelissimi, in occasione di Siena-Gubbio, hanno indossato la t-shirt con su scritto ‘Montanari vattene’, se tutto il Franchi, durante la partita, non si è risparmiato in cori di protesta nei confronti del presidente bianconero Emiliano Montanari – assente in tribuna, come ormai da diverse giornate –, i Figli di Siena, giovedì, hanno preso posizione con uno striscione, con il quale hanno chiamato in causa anche le istituzioni: ‘Siena deferito… Presidente sparito… Amministrazione comunale ti vuoi svegliare?’ l’appello lanciato dal gruppo organizzato bianconero. Alla luce di quanto è accaduto, il clima che si respira intorno alla Robur è questo – e non potrebbe essere altrimenti – mentre la squadra, in campo, sta provando con le ultime energie, sia fisiche che mentali, rimaste, a chiudere la stagione nel miglior modo possibile.