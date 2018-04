Montalcino (Siena), 13 aprile 2018 - Saranno tre le tappe della seconda edizione del “Toscana Terra di Ciclismo – Eroica” per corridori under 23 che si svolgerà da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio tra le province di Grosseto, Arezzo e Siena. Come saranno le caratteristiche delle tre frazioni? La prima tappa è in programma sabato 28 aprile con partenza da Civitella Paganico e arrivo a Cinigiano, entrambe le località in provincia di Grosseto. Lunga 146 Km presenta due tratti di strada sterrata di circa quattro chilometri ciascuno. La seconda tappa lunedì 30 aprile in provincia di Siena con partenza da Radicofani ed arrivo in vetta al Monte Amiata (metri 1.687) presenta invece un tratto sterrato di 5 Km. La terza e ultima frazione vedrà la partenza in provincia di Arezzo, nel Comune di Marciano della Chiana mentre l’arrivo finale, come avvenuto già lo scorso anno, avrà luogo a Buonconvento, in provincia di Siena. In questa ultima tappa la più lunga di 163 Km previsti, ben sei tratti di strada bianche per un totale di 35 chilometri. Saranno cinque le classifiche in programma; generale, a punti, gran premio della montagna, sprint intermedi e giovani under 20 Domenica 29 aprile la gara a tappe osserverà un giorno di riposo ma il ciclismo non si fermerà. A Buonconvento, infatti, si svolgerà Nova Eroica, l’evento eroico dedicato alle bici moderne, gravel e ciclocross.

Antonio Mannori