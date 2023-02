Emma Villas verso la sfida della ‘vita’ Taranto chiama a raccolta i suoi tifosi

di Stefano Salvadori

È la settimana dello spareggio salvezza. Sabato a Taranto la Emma Villas Aubay gioca la partita più importante dell’anno, quella in cui ci si gioca praticamente tutto. Con una vittoria la strada per la salvezza sarebbe in discesa, con una sconfitta toccherebbe sperare in un miracolo nelle ultime tre partite per ribaltare la situazione. La pressione in campo sarà enorme per tutte e due le squadre, consapevoli che dal risultato finale di sabato sera passa gran parte del destino finale della stagione. Lo sanno bene anche a Taranto dove si punta sul fattore campo e su un palasport gremito di appassionati: "Per la gara contro Siena la Gioiella Prisma Taranto ha bisogno della propria gente – ha detto il presidente del club pugliese Antonio Bongiovanni – e del calore che solo i tarantini ed i pugliesi sanno trasmettere. Chiamiamo a raccolta tutta la città che ama i colori rossoblù. Sabato sera il senso di appartenenza dei tarantini sarà fondamentale per supportare i ragazzi in campo. Come abbiamo visto durante l’ultimo incontro casalingo disputato, al Palamazzola erano presenti tantissimi giovani e tante persone che si stanno avvicinando ora alla pallavolo. Desideriamo incentivare la partecipazione della gente e per questo motivo abbiamo deciso di abbassare sensibilmente i prezzi dei tagliandi". La società ha infatti fissato ad appena sette euro, inclusi i costi di prevendita, il prezzo del biglietto per assistere al big match.