Emma Villas-Taranto, parte la volata Verona e Monza gli ostacoli biancoblù

Due gare che valgono il futuro. Verona e Monza sono nel mirino della Emma Villas Aubay alla ricerca di punti salvezza. Tra dopodomani e domenica prossima si decide il futuro della squadra biancoblù; ‘matar o morir’, come direbbe Finoli, tifosissimo del River Plate. Per quanto non stracittadine, le due gare che attendono i biancoblù sono più importanti di un ‘superclasico’, perché fungono da linea di demarcazione tra un futuro nei grandi, nel volley che conta, nel campionato più bello del mondo, e un ritorno in A2 che sarebbe davvero un colpo pesante da incassare. Considerato che nella stessa giornata c’è Taranto-Perugia, la sfida sulla carta più impossibile per i diretti rivali per la salvezza, la sfida con Verona è l’occasione più importante per operare il sorpasso e poi provare a legittimarlo sette giorni dopo in terra brianzola. Servirà l’aiuto del pubblico, chiamato a sostenere la squadra: la prevendita è già attiva, online sul circuito CiaoTickets e presso i rivenditori autorizzati. Da stasera, con orario 16-19, apre anche la biglietteria del Palasport; sarà aperta anche domani, alla stessa ora, e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 18,30 in poi. Verona intanto ha allungato il proprio roster annunciando l’ingaggio fino al termine della stagione dello schiacciatore portoghese Gustavo Cavalcanti Almeida. Il martello classe 2001 ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo in patria, vestendo dapprima la maglia del Voleibol Clube Viana, poi quella dell’Sl Benfica, dove viene aggregato alla formazione U21. Un anno più tardi, Cavalcanti si trasferisce negli Stati Uniti d’America, approdando all’Emmanuel College Lions e in seguito al Long Island University Brooklyn. Dopo aver svolto alcuni allenamenti l’estate scorsa agli ordini di coach Stoytchev, ieri è stato ufficialmente tesserato. Nel roster prende il posto del canadese Perrin, con cui le strade si erano separate all’inizio di febbraio.

Stefano Salvadori