Emma Villas sfida Taranto, Pochini: "Una gara cruciale"

Filippo Pochini, ex della sfida, sottolinea l’importanza della gara con Taranto di sabato prossimo: "Ci giochiamo una partita fondamentale per entrambe le squadre – ha detto il libero della Emma Villas –, stiamo cercando di prepararla al meglio, troveremo un palazzetto caldo, ma noi eravamo in un buon momento di forma".

La settimana di stop forzato a causa della chiusura del Palaestra non dovrebbe pregiudicare la condizione di forma della truppa biancoblù: "Alla fine ci attendono due ore di battaglia – ha aggiunto Pochini –, chi gioca meglio e sa soffrire di più porta a casa il risultato". Prima dello stop, che ha costretto al rinvio della partita con la Lube Civitanova, l’Emma Villas era reduce da un momento di forma molto buone, con tre vittorie consecutive e la combattuta sfida di Modena: "Indubbiamente rispetto a un paio di mesi fa siamo messi molto meglio, abbiamo lavorato tanto per trovare l’intesa migliore – ha concluso Pochini, che con la maglia della Prisma ha disputato la passata stagione –. A Taranto sarà una battaglia, il pronostico è aperto. Però secondo me, nonostante la grande importanza della sfida di sabato, il campionato si deciderà all’ultima giornata".