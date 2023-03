Emma Villas, salvezza o retrocessione? Pelillo: "Lottiamo fino all’ultima palla"

di Stefano Salvadori

Tutto in una serata. L’Emma Villas a Monza cerca i punti salvezza, sperando che a venticinque chilometri di distanza, al PalaLido di Milano, Taranto non abbia la meglio sull’Allianz. "Sappiamo l’importanza di questa partita, ci stiamo giocando la stagione, i ragazzi hanno fatto una grande settimana di lavoro, sono molto concentrati per questa gara – ha detto alla vigilia del match coach Omar Pelillo –. Vogliamo restare uniti e umili, cercando di tirare il meglio di ognuno di noi a beneficio della squadra, è quello che dobbiamo provare a fare, è la nostra parola d’ordine. Poi il campo darà il suo verdetto, noi lo accetteremo ma non senza lottare fino all’ultima palla".

All’andata, contro Monza, un bel 3-1 per i biancoblù in quella che fu la partita di esordio da capoallenatore per Pelillo: "Monza è una grande squadra – ha sottolineato il tecnico biancoblù –, sicuramente la classifica non rispecchia il loro valore ma ora stanno giocando molto bene. Attraversano un bel momento. Noi dobbiamo essere concentrati su quello che succede nella nostra parte della rete. Dobbiamo ritrovare in questa ultima partita l’identità e lo spirito di squadra". Fischio di inizio alle 18, arbitrano Vagni e Canessa. C’è un solo modo per ottenere la salvezza: l’Emma Villas deve vincere e sperare in una sconfitta di Taranto. In caso di arrivo a pari punti, possibile a quota 18, 17 e 16, solo il caso a 17 premia Siena, gli altri due avvantaggeranno i pugliesi. Se Siena ottiene una vittoria da tre punti, mentre Taranto vince al tiebreak, le due squadre si ritrovano a quota 18 con lo stesso numero di vittorie (sei). A parità di vittorie entra in gioco il quoziente set che per Taranto (attualmente a 26 vinti, 53 persi) diventerebbe di 0,53 (29 vinti, 55 persi), mentre per l’Emma Villas (attualmente a 23 vinti, 54 persi) arriverebbe al massimo a 0,48 (26 vinti, 54 persi); quindi Taranto sarebbe salva e Siena retrocessa. A quota 18 c’è anche Padova, ma non fa assolutamente testo che ci rimanga oppure no: i veneti hanno ottenuto sette vittorie, quindi comunque ne avrebbero una in più delle due squadre che la seguono. Se Siena vince al tiebreak, mentre Taranto perde al tiebreak, le due squadre si ritrovano a quota 17, ma in quel caso l’Emma avrebbe sei vittorie, la Prisma soltanto cinque, per cui si configurerebbe il sorpasso. Se Siena perde al tiebreak, mentre Taranto perde in tre o quattro set, le due squadre si ritrovano affiancate a quota 16 con lo stesso numero di vittorie (cinque). Lì allora torna nuovamente in gioco il quoziente set; l’Emma Villas arriverebbe a 0,44 (25 set vinti, 57 persi), mentre nella peggiore delle ipotesi Taranto resterebbe comunque davanti a 0,46 (26 vinti, 56 persi).