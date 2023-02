Emma Villas salta la sfida con Civitanova

Rinvio per Emma Villas Aubay Siena – Lube Civitanova. L’ordinanza di chiusura fino a lunedì di musei, teatri e impianti sportivi, firmata ieri pomeriggio dal Sindaco Luigi De Mossi, ha negato la possibilità di poter utilizzare il Palaestra per la gara valida per la diciannovesima giornata di campionato. E così nel tardo pomeriggio di ieri la Legavolley ha disposto il rinvio a data destinarsi. È la soluzione più logica tra le due ipotesi che erano emerse durante la giornata, cioè il rinvio oppure la disputa in campo neutro, eventualità che sarebbe stata complicata per i tempi stretti con i quali trovare una collocazione alternativa, nonché perfezionare la macchina organizzativa per la vendita dei tagliandi (la prevendita ovviamente era già in corso da giorni) e la sistemazione di tutte le attrezzature.

Firenze e Arezzo, le due soluzioni vagliate per un eventuale trasloco lampo, non avevano gli impianti liberi. Ieri doveva essere una giornata su più fronti; in mattinata è saltato l’appuntamento all’Unistrasi, dove il presidente Bisogno e capitan Petric avrebbero preso parte alla conferenza stampa di presentazione della partnership con E.On., gruppo energetico a capitale privato. Nel pomeriggio è saltato l’allenamento, non essendo possibile accedere all’impianto di viale Sclavo né ad altre palestre di riferimento in città come ad esempio è talvolta il PalaCorsoni. Per oggi e domani si valuterà di allenarsi in una struttura esterna (Castelnuovo Berardenga, Chiusi e Grosseto tra le opzioni), poi da martedì si dovrebbe tornare alla normalità lavorando al Palaestra.

Per quanto riguarda il recupero della gara con Civitanova, c’è una finestra libera nel fine settimana del 25-26 febbraio, quando sono in programma le Final Four di Coppa Italia cui nessuna delle due protagoniste è qualificata. Per cui è molto probabile che, al momento in cui la Lega fisserà la data del recupero, venga almeno salvaguardata la possibilità di giocare di domenica (e alle 18, l’orario migliore per l’affluenza di pubblico), anche se fra due settimane e non fra due giorni. Dal punto di vista tecnico, la sfida con Civitanova arriverà dopo, e non prima, lo ‘spareggio salvezza’ in programma sabato prossimo a Taranto, la gara in cui con ogni probabilità si decideranno le sorti del campionato biancoblù.

Stefano Salvadori