Emma Villas: ribaltare i pronostici con la Lube

Una rincorre la salvezza, l’altra il terzo posto. Chi avrà più motivazioni? Siena e Civitanova si avvicinano al recupero della diciannovesima giornata sapendo che in palio ci sono punti fondamentali per il rispettivo futuro. L’Emma Villas vuole la salvezza, la Lube vuole il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff. Per i biancoblù il traguardo dista un solo punto, per i marchigiani invece sono sei le lunghezze da recuperare su Trento. Una ha in mente l’undicesima piazza, l’altra guarda al podio, ma deve anche difendersi dall’assalto di Piacenza e Verona. Un finale di stagione scoppiettante che domani rimetterà in pari tutte le squadre al totale di venti partite giocate.

Petric e compagni proveranno a sovvertire il pronostico che vede favoriti gli ospiti. Bocche cucite, per un giorno, in casa biancoblù, mentre sulla sponda Lube ha parlato al sito ufficiale della società il viceallenatore Romano Giannini. Ex di turno, perché alla guida della Emma Villas portò la squadra dalla B2 alla serie A2, dove però rimase per pochissime settimane prima di essere esonerato. "Si tratta di una partita importante per entrambe le squadre – ha detto l’assistente di Blengini –. Una delle ‘finali’ rimaste per conquistare il miglior piazzamento possibile. Loro attraversano un momento buono dal punto di vista tecnico e non possono permettersi di sprecare ogni minima possibilità di muovere la classifica".

E ancora: "Noi siamo rigenerati dopo i successi con Cisterna e Piacenza, matematicamente abbiamo la possibilità di raggiungereuna miglior situazione di classifica, ma dovremo sfoderare una delle nostre migliori prestazioni perché Siena ha avuto una ripresa sia dal punto di vista mentale che tecnico ritrovando la fiducia e alzando il livello del gioco. Si sa – evidenzia –, le vittorie sono sempre la medicina migliore e l’Emma Villas ne ha centrate alcune importanti nel 2023, anche se sabato scorso è tornata da Taranto con l’amaro in bocca. L’infortunio di Pinali a fine gennaio ha dato una scossa alla squadra che ha reagito compattandosi. Il team toscano ha fatto fronte all’incidente di percorso aumentando la circolazione del pallone destinata ai posti 4, grazie all’affidabilità di Van Garderen e Petric, poi è tornata sul mercato con il buon acquisto di Bartman molto importante in questa fase del campionato, ma vi assicuro che anche Pereyra ha offerto buone prove".

Stefano Salvadori