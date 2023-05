Emma Villas, parla il presidente Bisogno "Abbiamo deciso di ripartire dall’A2 Mandato a Mechini per fare la squadra"

La decisione è stata presa, la Emma Villas ripartirà dalla serie A2. Lo ha affermato in una lunga intervista al sito ufficiale della società il presidente Giammarco Bisogno (nella foto): "Tra le due opzioni che avevamo prospettato ci stiamo orientando su quella di prendere parte al campionato di Serie A2 – ha dichiarato il patron biancoblù – anche se l’azienda ridurrà l’investimento della sponsorship vista la necessità attuale di investire in altre progettualità in Italia e all’estero. Abbiamo avviato le valutazioni, che sono ancora in corso, su quanto sarà necessario per prendere parte a questo campionato e anche sugli sponsor che intenderanno sposare il progetto volley a Siena e la situazione impianti e palazzetto. Il lavoro a questo riguardo, come detto, è stato avviato e proseguirà nelle prossime settimane. L’intenzione della società è comunque quella di andare in questa direzione". Partite casalinghe al Palaestra, mentre per gli allenamenti si potrebbe cercare una soluzione diversa. Dal punto di vista del co-sponsor, non è affatto scontato il prolungamento del rapporto con Aubay e si cerca una soluzione alternativa. La certezza, per ora, è che il ds Mechini sta già lavorando per la costruzione del nuovo roster: "Ho dato mandato a Fabio Mechini, in qualità di direttore sportivo, di predisporre le basi per formare la squadra – ha aggiunto Bisogno –. Se il piano operativo verrà confermato, Emma Villas Volley continuerà a giocare nel campionato di A2 e disputerà le proprie partite interne a Siena, città nella quale il progetto si è consolidato e proseguirà".

Si punterà tanto sul settore giovanile: "Veniamo da risultati molto importanti in questo ambito. Sono stati 110 lo scorso anno i ragazzi di questo settore diretto da Luigi Banella: un numero rilevante e significativo anche in termini di qualità. Ci tengo a sottolineare come proprio i ragazzi, in queste ultime settimane, siano stati per me fonte di ispirazione e soprattutto di motivazione per ripartire. Ricostruisco il sogno di una prima squadra vincente partendo proprio dai giovani e dal coinvolgimento del territorio".

A giugno verrà presentato il progetto dell’Academy: "Crediamo molto in questa possibilità – ha concluso il presidente di Emma Villas –. Vogliamo che la pallavolo entri ancora di più nel tessuto del territorio senese e che sempre più giovani possano avvicinarsi a questo sport che negli ultimi anni ha regalato all’Italia eccezionali soddisfazioni. Vogliamo che Siena si candidi a diventare, attraverso questo progetto, un punto di riferimento del Volley italiano ‘Next Gen’ e divenga un polo attrattivo per tanti ragazzi che con passione ed entusiasmo sognano di poter fare dello sport della pallavolo anche una professione futura".

Stefano Salvadori