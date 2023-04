Emma Villas ora è al bivio Tanti i nodi da sciogliere

Due settimane per capire il futuro della Emma Villas. Chiudere i battenti per ripartire dalla serie C o affrontare una A2 senza particolari propositi di lotta ai vertici? Sono i due scenari dipinti nella lunga intervista che il presidente Bisogno ha rilasciato mercoledì al sito ufficiale della società, ad un mese esatto dalla sconfitta di Monza che ha sancito la retrocessione dalla Superlega.

Con il senno di poi, la scelta di accettare lo scambio di titoli con Reggio Emilia al termine della passata stagione si è rivelata assolutamente nefasta. Una squadra che aveva conquistato la salvezza all’ultima giornata in A2 da rifare completamente per renderla competitiva al piano di sopra. Competitività che, risultati alla mano, non è stata raggiunta. Ora c’è da ricostruire tutto l’organico un’altra volta, cosa che peraltro in casa Emma Villas è abbastanza abituale. Dal 1920 (l’anno migliore, solo la sospensione per il Covid impedì di guadagnare una promozione più che meritata) al 2021 rimasero in biancoblù soltanto due giocatori (Romanò e Zamagni), dal 2021 al 2122 ancora due (Panciocco e Ciulli), quest’anno soltanto Pinelli, più Pelillo che ha fatto sempre da trait d’union in qualità di assistente allenatore e preparatore atletico, prima di essere promosso capoallenatore.

Le rivoluzioni della squadra sono all’ordine del giorno nel periodo che va da aprile a giugno, quindi non sarà quello un fattore che indirizzerà la scelta verso una o l’altra soluzione. Da verificare il rapporto con Aubay, fiero co-title sponsor negli ultimi quattro anni, così come con tutti gli altri partner che hanno affiancato la società. E da capire come si sistemerà l’annosa questione del palazzetto: le immagini dei giocatori con scaldacollo e paraorecchi per tutelarsi dal clima rigido del Palaestra hanno contrassegnato, in negativo, l’immagine agli occhi del panorama pallavolistico nazionale.

Stefano Salvadori