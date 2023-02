Emma Villas oggi torna ad allenarsi al PalaEstra Lube Civitanova: "Recuperare la gara sabato 25"

Una notizia buona e una meno buona per la Emma Villas dopo le partite del diciannovesimo turno. Taranto ha perso a Modena in quattro set, rimanendo ferma a quota 14, appaiata ai biancoblù ma dietro per effetto del minor numero di vittorie; anche Padova ha perso, ma al tiebreak, quindi ha racimolato un punto salendo a quota 16. I veneti, nel derby con Verona, hanno pure avuto due matchpoint a disposizione dopo aver perso i primi due set e vinto terzo e quarto; se li avessero sfruttati avrebbero avuto la salvezza a portata di mano. Oggi Emma Villas può tornare a lavorare al palasport, dopo due giorni a Castelnuovo Berardenga. Alle porte c’è lo spareggio salvezza di Taranto, sabato alle 18 con diretta su Raisport. Una partita che assomiglierà a una finale per rimanere in categoria; chi vince mette le ali, chi perde deve sperare in un inciampo delle dirette concorrenti e in un guizzo nelle ultime due (tre per l’Emma) partite di campionato. Nelle prossime ore sarà definita la data del recupero della gara con Civitanova: "Noi ci auguriamo di giocare sabato 25 febbraio, giorno delle Semifinali di Coppa Italia, in orario pomeridiano – ha affermato Beppe Cormio, direttore generale della Lube –. Questo perché scendere in campo durante la settimana spezzerebbe il ritmo degli allenamenti. Inoltre ci sono problemi per le basse temperature del PalaEstra, quindi mi auguro che il fischio d’inizio sia nel primo pomeriggio, magari alle 15. Questa, però, è una scelta che spetta alla Lega Pallavolo una volta sentita la disponibilità delle due squadre". Il dirigente, che ha lavorato a Siena per un breve periodo alla Robur come responsabile marketing, ha parlato sul sito ufficiale della società marchigiana: "Siena è una città storica e non avvezza a situazioni di terremoto – ha detto –. L’allarme nelle nostre zone sarebbe stato meno rilevante perché c’è maggiore abitudine. Anche l’impatto emotivo della tragedia in Turchia può aver creato apprensione. Va sottolineato che il palazzo dello sport è sempre il punto di raccolta per le forze dell’ordine e la protezione civile, quindi questa possibilità organizzativa andava preservata. Comprendiamo le esigenze del sindaco di Siena e dell’Emma Villas". Stefano Salvadori