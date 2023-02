Emma Villas, missione salvezza in due partite "Giochiamole con la durezza che conosciamo"

Ancora due partite per sperare nella salvezza. Verona domenica prossima e Monza in quella successiva per scavalcare Taranto e rimanere in Superlega. Contro Civitanova è andata come da pronostico: "Non è stata la nostra migliore prestazione, abbiamo avuto un po’ di problemi all’ultimo minuto, Mazzone fuori, Van Garderen non era al meglio, ha giocato nonostante non fosse al cento per cento – ha spiegato Bonami nel post partita –. Non c’è da mangiarsi le mani, loro sono un’ottima squadra, potevamo raccogliere di più, vincere un set o vincerne due, non ci siamo riusciti. Potevamo portare a casa il terzo set, forse non ci abbiamo creduto abbastanza". Ora le due gare più importanti dell’anno: "Mancano ancora due partite, dobbiamo fare quadrato, squadra e staff, giocando con la durezza che ci ha contraddistinti nelle ultime settimane – ha aggiunto Bonami –. Ci attendono due finali, dobbiamo prepararle meticolosamente durante la settimana. Dobbiamo pensare che dopo le prime nove giornate eravamo spacciati, ora invece siamo in piena lotta e abbiamo il destino nelle nostre mani. Cancelliamo questa sconfitta e pensiamo a Verona".

Dopo la scorpacciata di match collocati al sabato (tre settimane fa a Modena, sabato 18 a Taranto, due giorni fa con Civitanova) dal prossimo turno la Emma Villas Aubay tornerà in campo di domenica, ancorché non alle 18 (orario che manca dalla sfida con Modena del 13 novembre) ma alle 20,30. Particolare non da poco, perché sarà l’ultima partita di giornata e permetterà di sapere ancor prima di scendere in campo, o comunque durante le fasi del riscaldamento o al più tardi a match appena iniziato, il risultato di Padova e Taranto. I veneti saranno impegnati in casa alle 18 contro Trento, i pugliesi alla stessa ora, pure loro tra le mura amiche, contro Perugia. Se il pronostico nei due match sarà rispettato la Emma Villas avrà l’opportunità di operare il sorpasso in classifica, almeno nei confronti di Taranto, e agganciare a quota 18 Padova, qualora dovesse centrare una vittoria da tre punti contro Verona.

All’ultimo turno Padova giocherà a Piacenza, Taranto a Milano, Siena a Monza, le tre partite inizieranno tutte in contemporanea. Le due squadre in lizza per la salvezza insieme a Siena affronteranno così, negli ultimi due turni di campionato, le quattro formazioni impegnate in questo fine settimana nelle Final Four di Coppa Italia.

Stefano Salvadori