Emma Villas, ko fatale con Verona Ma la salvezza è ancora possibile

EMMA VILLAS SIENA

0

WITHU VERONA

3

(21-25, 20-25, 19-25)

SIENA: Ricci 7, Van Garderen 7, Petric 12, Bonami, Raffaelli, Biglino, Pinelli, Finoli 1, Pereyra 3, Pochini, Fontani, Mazzone 5, Bartman 7. All. Pelillo

VERONA: Cortesia 6, Magalini, Cavalcanti, Sapozhkov 20, Raphael, Keita 10, Grozdanov 3, Jensen, Spirito 3, Bonisoli, Mosca, Mozic 15, Gaggini, Zanotti. All. Stoytchev

Arbitri: Goitre, Brancati

SIENA – Niente da fare, Verona passa in tre set al Palaestra. L’Emma Villas sarà costretta a vincere a Monza, domenica prossima, sperando che Taranto non faccia altrettanto con Milano. Altrimenti sarà finita. Il destino non sarà nelle mani dei biancoblù, ma in quelle della squadra pugliese; ma ci sarà tutta questa settimana per parlarne. Troppo netta la differenza tra Siena e Verona, almeno per quanto visto ieri sera; scaligeri trascinati da Sapozhkov, autore di 20 punti col 69% in attacco, da Mozic, 15 con il 61%, da Keita, 10 con il 67%. Percentuali che dimostrano la fluidità, la naturalezza con cui i martelli innescati da Spirito mettevano palla a terra. Per Siena si salva capitan Petric, autore di 12 punti, e un buon contributo in termini di statistiche arriva dai due centrali; troppo poco per impensierire una squadra concettualmente all’opposto come Verona.

Fresca, spumeggiante, energica, ma soprattutto tranquilla, consapevole che potrà divertirsi ai playoff, mentre in casa Emma Villas la necessità di fare punti, unita anche a una condizione generale deficitaria a causa dei numerosi casi di influenza, condiziona e non poco. Perché poi in ogni set capita sempre la stessa cosa, alla prima difficoltà gli avversari scappano e prendono il largo per non essere più ripresi.

Così accade nel primo, deciso da un break che arriva col turno di battuta di Grozdanov (10-14). Bartman dimezza il divario (12-14), Cortesia lo amplia nuovamente (12-17). Lavora bene Ricci per il 16-19, Petric ricuce a -2 (20-22) ma il solito Sapozhkov rimette nuovamente tre punti fra le due squadre. Mozic risolve di astuzia un lungo scambio, il muro di Cortesia chiude i conti. Verona parte subito bene anche nel secondo, grazie al muro del suo palleggiatore e all’ace dell’ex Cortesia (5-8). Due punti consecutivi di Petric, da capitano l’ultimo a mollare, per il pareggio (10-10), ancora un muro, stavolta di Cortesia, per il nuovo +3 ospite (11-14). È l’inizio dell’allungo decisivo, con Grozdanov che blocca e poi affonda per il +5 (15-20). L’ace di Finoli per avvicinare Siena (17-20), l’ennesimo punto di Sapozhkov poi Mozic per il 2-0.

L’Emma Villas parte meglio nel terzo set (3-1), poi quattro punti in fila di Verona e inizia la fuga. Cortesia lavora ancora bene a muro (5-9); lo sfiduciato Bartman viene rilevato da Pereyra, uno dei rari errori di Sapozhkov permette a Siena di tornare a -2 (11-13), poi un’invasione aerea avvicina Siena anche a -1 (15-16). Però Verona accelera di nuovo, l’opposto russo va a segno anche col muro (senza neanche saltare più di tanto, grazie ai suoi 220 cm), Keita firma l’ace del +6. L’errore di Pereyra consegna il match a Verona.

