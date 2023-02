Emma Villas guarda avanti con fiducia Bonami: "Crediamo nella salvezza"

di Stefano Salvadori

Prendere il lato buono della sconfitta di Taranto, cioè il punto raccolto, ripensando che un mese e mezzo fa nessuno credeva nelle possibilità di salvezza. È quanto ha sottolineato Federico Bonami, autore sabato scorso del salvataggio più bello dell’anno nel momento topico del quarto set: "Abbiamo tre partite da affrontare una alla volta, sono contento di essere arrivato così a questo punto della stagione – ha detto il libero biancoblù –. Dopo otto partite eravamo spacciati, avevamo vinto solo con Cisterna. Siamo riusciti a ribaltare una situazione difficilissima sotto tantissimi punti di vista". La salvezza da conquistare con il supporto del pubblico del Palaestra: "Sicuramente avere due partite in casa ci permette di avere una spinta in più, di giocare nel palazzo dove ci alleniamo tutti i giorni, dove cerchiamo di costruire le nostre sicurezze. Arrivano i campioni d’Italia, ma noi guardiamo a noi stessi, non agli avversari – ha affermato Bonami –. Infatti non mi preoccupo neanche di Padova o Taranto, di raggiungere quota 16 oppure quota 18. I loro risultati ci devono interessare alla fine. Arrivare adesso a giocarci la salvezza alla pari con Taranto e Padova mi dà una grande energia per poterle affrontare al massimo". Ritornando sulla gara di sabato: "In partite del genere c’è sempre grandissima tensione, può succedere di tutto, vince chi riesce a mantenere la testa libera e pulita nei momenti chiave – ha aggiunto Bonami –. Non è mancato niente a parte il quinto set, dove eravamo forse anche stanchi, sull’8 pari abbiamo commesso qualche errore. Il tiebreak è un terno al lotto. Ma non dimentichiamoci che nel quarto set eravamo spacciati, sotto 8-3, la partita era quasi finita, uscire con un 3-1 per loro dalla sfida salvezza sarebbe stata una batosta troppo grossa. Quindi prendiamo il buono, questo punto può servirci per affrontare le ultime tre partite".

Bonami ha parlato nel giorno della presentazione del progetto ‘Ma tu ci credi’ (nella foto), realizzato dal settore giovanile Emma Villas in partnership con Terrecablate, sponsor del match di domani. L’avvocato Elisa Perri e la psicologa Elena Lorenzini hanno introdotto i temi del progetto di educazione all’uso del web e dei social.