Emma Villas, Finoli suona la carica "A Taranto serve grande aggressività"

di Stefano Salvadori

Juan Ignacio Finoli (nella foto) a due giorni dal big match con Taranto: "Ci stiamo preparando al meglio per affrontare una partita importante – ha sottolineato l’argentino –. Dopo il terremoto abbiamo lavorato per due giorni lontano dal nostro impianto, ora fortunatamente siamo tornati qua e stiamo ritrovando quella forma che avevamo prima dello stop". L’Emma Villas arrivava infatti da un periodo abbastanza positivo: "Siamo in buona forma e con ancora margini di miglioramento – ha aggiunto il palleggiatore biancoblù –. È stato un peccato non aver preso punti a Modena, però abbiamo continuato a lavorare in vista delle successive partite; magari abbiamo perso un po’ di ritmo partita, ma eravamo in crescita e siamo consapevoli di questo. A Taranto vorrei vedere la Siena delle ultime gare, quella che non aspetta, quella che aggredisce il rivale a prescindere dal nome dell’avversario e dal fatto di giocare in casa o fuori".

Intanto la Lega ha fissato il recupero della sfida con Civitanova, rinviata domenica scorsa a causa della chiusura di tutti gli impianti sportivi a seguito dello sciame sismico verificatosi nei giorni precedenti. Si giocherà sabato 25 con fischio di inizio alle 20; niente recupero domenica alle 18, orario preferito dalla Emma Villas per avere un riscontro di pubblico migliore (ma in contemporanea alla finale di Coppa Italia), ma neanche sabato alle 15, come invece avevano auspicato, per bocca del direttore generale Cormio, dal versante marchigiano.