Emma Villas deve recuperare i suoi ’assi’ Domenica c’è la sfida contro Verona Ultima chiamata per la salvezza matematica

Vincere contro Verona e sperare. È quello che deve fare l’Emma Villas domenica per non ritrovarsi con l’acqua alla gola nell’ultima giornata. Considerato che Taranto è attesa dalla sfida sulla carta ‘impossibile’ contro Perugia, l’occasione più ghiotta per operare il sorpasso è quella di domenica nell’ultima gara stagionale di fronte al pubblico amico. Mettere la testa avanti e poi avere realmente il destino nelle proprie mani negli ultimi trequattrocinque set da disputare.

Serve una squadra determinata, diversa da quella che il 4 dicembre scorso, nella gara d’andata al PalaAgsm di Verona, evaporò completamente dopo un buon primo set perdendo il secondo a tredici e il quarto a undici, portando ulteriori crepe in quella situazione che quattro giorni dopo, con la netta sconfitta a Padova, avrebbe portato all’esonero di Montagnani con promozione di Pelillo da primo assistente a capo allenatore. Alla ripresa degli allenamenti, prevista oggi, si valuteranno le condizioni di Mazzone, assente sabato per una sindrome influenzale, di Van Garderen (foto), anche lui non al meglio, e Bartman, sempre alle prese col fastidio al polpaccio che non lo fa essere al cento per cento. C’è bisogno dell’organico a pieno regime per affrontare al top le ultime due partite contro Verona e Monza. Le due squadre in questione si sono affrontate in amichevole in Brianza nel fine settimana: ha vinto Monza in quattro set (23-25, 25-21, 25-15, 25-23 i parziali) trascinata dai 18 punti di Szwarc, mentre per Verona sono andati in doppia cifra Keita (14), Sapozhkov (12) e Mozic (11). Non ha preso parte alla sfida il palleggiatore titolare Spirito, così come il bulgaro Grozdanov, uscito malconcio nella sfida vinta al tiebreak contro Modena prima della pausa. Il centrale bulgaro, negli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto nei giorni successivi a quella gara, ha riportato uno stiramento del legamento peroneo astralgalico anteriore, senza fratture: lo staff medico scaligero ha iniziato il protocollo riabilitativo, la società non ha fornito stime sui tempi di recupero previsti.

Stefano Salvadori