Emma Villas, arriva l’ora della verità Raffaelli: "Agire sulla loro ricezione"

Alla vigilia di Siena – Verona si radunano tutte le forze in casa Emma Villas Aubay. Contro un avversario temibile i biancoblù vanno a caccia di quei punti che potrebbero permettere (se Perugia rispetterà il pronostico a Taranto) di togliersi dall’ultimo posto della graduatoria. Verona però è davvero temibile e in stagione ha raccolto vittorie prestigiose: "Verona è una squadra fisica e con grandi altezze – ha detto lo schiacciatore Giacomo Raffaelli (nella foto) –. Sono molto forti in attacco e anche in battuta, mentre in ricezione qualche volta vanno un po’ meno bene e noi dovremo cercare di agire lì. Il nostro pensiero va a queste ultime due partite, prima in casa contro Verona e poi a Monza". Due partite in cui si devono racimolare i punti necessari per salvarsi dopo il ko di sabato scorso contro Civitanova: "Contro la Lube – ha aggiunto Raffaelli – abbiamo il rammarico per non avere vinto il terzo set. Ci brucia inoltre la sconfitta di Taranto, anche se alla fine poteva anche andare peggio e il punto che abbiamo conquistato al PalaMazzola potrebbe comunque essere utile. Il bilancio fino a questo momento non è pienamente positivo, la Superlega è un campionato durissimo e non fa sconti. Il girone di andata non è stato buono per noi, ma non è mai mancata in noi la voglia di mollare e nel tempo abbiamo centrato anche vittorie importanti e inaspettate. L’infortunio di Pinali, poi, ha influito ma la società si è immediatamente adoperata sul mercato per una sostituzione".

Stefano Salvadori