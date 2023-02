Emma Villas a Taranto: sfida da brividi E’ spareggio con in palio la salvezza

di Stefano Salvadori

PalaMazzola di Taranto, appuntamento alle 18. La Emma Villas Aubay scende in campo per la sfida più importante dell’anno. È vero che dopo quella di stasera ci saranno altre tre partite, di cui le prossime due davanti al pubblico amico, ma la sensazione è che il destino di questo campionato passi per quello che succederà tra poche ore sul taraflex pugliese.

Chi vince avrà un piede e mezzo nella Superlega 202324, chi perde invece avrà un piede e mezzo in serie A2. Per questo la concentrazione di tutto l’ambiente biancoblù è al massimo: "La squadra arriva molto bene e molto determinata – ha detto ieri mattina prima della partenza per Taranto coach Omar Pelillo –. È uno scontro diretto che arriva quasi alla fine della stagione, vale tantissimo per entrambe le squadre. Sappiamo che andiamo a giocare contro una formazione molto ordinata, che in casa nostra ci ha battuto nettamente per 3-1. Dobbiamo essere capaci di giocare con continuità una buona pallavolo per restare in partita e giocarci le nostre carte".

La condizione fisica prima dello stop forzato era abbastanza buona: "Stiamo bene - ha aggiunto l’allenatore argentino –, l’unica pecca è stato non aver giocato il turno precedente a causa del terremoto, magari abbiamo perso un po’ di ritmo di gioco, ma quello non farà testo. Ci siamo allenati bene come sempre, aspettiamo questa partita già da tempo, speriamo che sia un grande spettacolo. Prima della pausa avevamo giocato molto bene a Modena, lottando e tenendo botta sul campo della seconda in classifica. Certamente negli ultimi tempi qualcosa è cambiato dopo l’infortunio di Pinali, abbiamo dovuto trovare un altro assetto tattico, ci vuole un po’ di tempo ma non è un alibi. Siamo allenati per trovare diverse soluzioni, sarà così fino alla fine della stagione". Problemi fisici per entrambe le squadre: Bartman e Pereyra non sono al top della condizione, con il polacco che però è in miglioramento dopo il problema al polpaccio e dovrebbe partire nel sestetto titolare, nonostante non sia al cento per cento; di là non è al meglio il canadese Loeppky (era assente domenica a Modena) e mancherà ancora Stefani, sostituito peraltro degnamente dal francese Lawani, top scorer di squadra in tutte e tre le partite disputate con la maglia rossoblù. L’altra formazione in corsa per la salvezza, Padova, giocherà domani in trasferta a Monza: il vantaggio di due punti sulla coppia Siena-Taranto, e lo scontro diretto di stasera, mettono i veneti però al riparo dal rischio di ritrovarsi ultimi al termine di questo turno.

Fischio di inizio alle 18, arbitrano Zavater e Simbari, diretta su Raisport e su Volleyballworldtv.