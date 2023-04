Elena Vallortigara: "Siena? E’ la mia seconda casa"

"Siena è diventata la mia seconda casa, tutto è bello, è la dimensione che voglio vivere". La dichiarazione d’amore alla città è di Elena Vallortigara, campionessa italiana in carica di salto in alto e bronzo ai mondiali 2022. L’atleta è stata ospite domenica pomeriggio all’evento culturale pre-partita della Robur. Intervistata dal responsabile dell’area comunicazione Andrea Bianchi Sugarelli, ha parlato della carriera, dei successi e del futuro: "Il mio sogno lo sto vivendo - ha detto -. Adesso sono in programma alcuni eventi importantissimi, ma l’obiettivo principale restano i mondiali di agosto a Budapest". Vallortigara ha risposto anche alle domande dei numerosi abbonati e ospiti presenti. "Il campo scuola di Siena è un luogo magico, non vedo l’ora che riapra - le sue parole -. Ma mi ha emozionato anche vivere lo stadio da dentro".

Con Vallortigara si sono conclusi gli eventi culturali 202223. Il format, ideato dalla direzione dell’area comunicazione bianconera, ha visto in due stagioni l’organizzazione di ben 27 appuntamenti con ospiti di primo piano, locali e internazionali. L’iniziativa coordinata da Bianchi Sugarelli diventerà ora un progetto di lavoro nell’ambito della specializzazione del management sportivo, in via di definizione con la Luiss.