Ecco tutte le sfide che riguardano gli altri gironi

Di fronte alla giustizia sportiva ci sono anche altri procedimenti pendenti che riguardano però i play-out (andata il 6 maggio, ritorno il 16) che pertanto potrebbero subire uno slittamento come i play-off: è in corso un iter giudiziario per l’Imolese, impegnata agli spareggi, il Monterosi (attualmente salvo) e la Viterbese che si è appellata al Collegio di Garanzia dello Sport. Dando quindi uno sguardo anche agli altri gironi, la situazione è la seguente. Raggruppamento A: primo turno del girone: Padova-Pergolettese, Virtus Verona-Novara e Renate-Arzignano; secondo turno: Pro Sesto. Primo turno nazionale: Lecco e Vicenza; secondo turno: Pordenone. Play out: andata Albinoleffe-Mantova e Triestina-Sangiuliano City; ritorno: Mantova-Albinoleffe e Sangiuliano City-Triestina. Girone C. Primo turno play off del girone: Audace Cerignola-Juve Stabia, Picerno-Potenza e Monopoli-Latina; secondo turno: Foggia. Primo turno nazionale: Pescara; secondo turno Crotone. Play out (la Viterbese, per la regola della forbice retrocede direttamente in serie D): andata Gelbison-Messina; ritorno: Messina-Gelbison.