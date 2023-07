Ecco l’ala pivot Jerkovic

L’Umana San Giobbe Basket ha annunciato l’ingaggio di MihajloJerkovic, ala pivot di 204 centimetri. Classe 1999, è cresciuto nel vivaio della Reyer Venezia, con cui ha esordito in serie A nella stagione 20182019. Poi è transitato per Udine, Cremona, la formazione croata del Dubrava Furnir, quindi Nardò, Ferrara e San Severo, dove ha giocato l’ultima parte della passata stagione una volta conclusa anzitempo, suo malgrado, l’avventura in A2 del Kleb Basket. Jerkovic, primo ingaggio ufficiale per il torneo 20232024, indosserà la maglia numero 21.

La Federazione italiana Pallacanestro ha intanto reso noti i raggruppamenti per il prossimo campionato di serie A2. La San Giobbe è stata inserita nel girone Rosso insieme a Flats Service Fortitudo Bologna, Benedetto XIV Cento, Ueb Gesteco Cividale, Unieuro Pallacanestro 2.015 Forlì, Nardò Basket, Agribertocchi Pallacanestro Orzinuovi, Ucc Assigeco Piacenza, Rivierabanca Rinascita Basket Rimini, Pallacanestro Trieste, Apu Old Wild West Udine, Tezenis Scaligera Verona.

Per i Bulls, unica squadra toscana rimasta in categoria dopo la promozione di Pistoia, tante avversarie già conosciute e affrontate nelle due precedenti stagioni, più le new entry Piacenza, Trieste e Orzinuovi. Il calendario sarà compilato mercoledì 2 agosto.

Stefano Salvadori