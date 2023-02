La Federazione italiana baseball softball ha ufficializzato il calendario della regular season del campionato di serie C baseball: la formula è ‘andata-intergirone-ritorno’. I bianconeri sono inseriti nel raggruppamento K, insieme ad altre quattro squadre toscane (Padule Sesto Fiorentino, Cosmos San Casciano Val di Pesa, Livorno 1948, e Franchigia Firenze). Nell’intergirone, la formazione bianconera affronterà le due formazioni di Grosseto, vale a dire lo Junior e la neonata Phoenix (che giocherà allo Jannella e che trae origine da una scissione con i Boars Grosseto), le due della lucchesia (le Nuove Pantere Lucca ed i Drk Capannori) e il Massa. Dopo numerose trasferte nel Lazio e in Campania nelle ultime stagioni, i bianconeri torneranno quindi a giocare esclusivamente in Toscana. Il campionato inizierà domenica 16 aprile e terminerà domenica 23 luglio (salvo recuperi per pioggia). Nella bozza è prevista anche una partita per domenica 2 luglio, giorno del Palio, che la dirigenza senese cercherà di spostare. Le date fissate per i recuperi sono il 4 giugno, il 30 luglio e il 6 agosto. Opening game-intergirone M: domenica 16 aprile alle 15, Junior Grosseto (a Grosseto, stadio Scarpelli). Andata girone K, con inizio alle 15: domenica 23 aprile Livorno 1948 (in casa); domenica 30 aprile Padule Sesto Fiorentino (a Sesto Fiorentino); domenica 7 maggio Franchigia Firenze (a Firenze); domenica 14 maggio Cosmos (in casa). Intergirone M, con inizio alle 15: domenica 21 maggio Drakes Capannori (in casa); domenica 28 maggio Massa (in casa); Domenica 11 giugno Phoenix Grosseto (a Grosseto, stadio Jannella); domenica 18 giugno Nuove Pantere Lucca (a Lucca, stadio Acquedotto). Anche le gare del girone di ritorno andranno in scena alle 15. Alla prima giornata riposo per i bianconeri.