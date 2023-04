Eccellenza Toscana Girone B

Si è interrotta proprio sul più bello ed ad un passo dall’accesso ai playoff la stagione del Mazzola Valdarbia che da neopromossa ha comunque giocato un campionato di alto profilo fallendo la qualificazione agli spareggi per la promozione solo all’ultima giornata. Il ko, nettissimo, casalingo contro il Pontassieve (che nel primo turno di post season se la vedrà con la Castiglionese mentre dall’altra parte del tabellone la sfida sarà tra Colligiana e Zenith Prato) non deve dunque far dimenticare l’ottimo girone di ritorno disputato dalla formazione di Argilli capace di scalare, a suon di risultati e prestazioni, la graduatoria andando a lambire le prime cinque posizioni.

Un ottimo viatico per il futuro di un gruppo plasmato ottimamente dall’ex bandiera della Robur e composto da un bel mix di giovani interessanti e calciatori esperti che hanno fatto la differenza, Cruciani su tutti. Discorso diverso invece per la Sinalunghese che ha disputato un campionato nettamente al di sotto delle proprie possibilità vista la caratura della rosa e la grande esperienza di mister Iacobelli ma incappata in una stagione ‘no’ per via dei tantissimi infortuni e di una serie di prestazioni non all’altezza.

Per fortuna lo spauracchio dei playout è stato concreto solo per qualche settimane e a 90 minuti dal termine Marini e soci si sono tolti da ogni impiccio legato alla lotta salvezza rendendo inutile l’ultima sfida a Castiglion Fiorentino. Adesso per i rossoblu, dopo i consueti bilanci di fine stagione, sarà tempo di ripartire con rinnovate ambizioni.